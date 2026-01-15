Trakya Karaçalı Balı Coğrafi İşaret Çalıştayı... Edirne Valisi Sezer: "Coğrafi İşaret Noktasında Eksiğimiz Var"

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, şehrin meşhur Karaçalı balının coğrafi işaret alması için çalışmaların sürdüğünü bildirerek, "Karaçalı balı Trakya bölgesinde de Türkiye'de de çok bilinen ve önemli bir bal. Fakat baktığımız zaman coğrafi işaret noktasında eksiğimiz var" dedi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Trakya Karaçalı Balı Coğrafi İşaret Çalıştayı" düzenledi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ETSO) çalıştaya Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, "Karaçalı balı Trakya bölgesinde de Türkiye'de de çok bilinen ve önemli bir bal. Fakat baktığımız zaman coğrafi işaret noktasında eksiğimiz var. Hangi standartlarda üretileceği ve Türkiye'de hangi standartlarda raflarda olacağını noktasında çerçevesi çizilmiş bir markalaşma sürecimiz maalesef eksik kalmış. Bugün bu önemli halkayı tamamlamak üzere önemli bir adım atılıyor" dedi.

"Biz öncülük yapalım dedik"

ETSO Başkanı Sezai Irmak da "Kırklareli Karaçalı balı" olarak coğrafi işaret başvurusunda bulunan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile mutabakata varmalarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olarak "Trakya Karaçalı balı" olarak coğrafi işaret başvurusu konusunda mutabakata vardıklarını anlattı.

Irmak, "Biz Edirne olarak Trakya Karaçalı balı adı altında başvurduk. Trakya hepimizin. Edirne Trakya'nın sadece bir parçası. Kırklareli de bizim kardeşimiz, Tekirdağ da. Biz öncülük yapalım dedik" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Tarım Müdürü İslam Köse ise "Karaçalı bitkisinin çiçeklenme döneminin kısa olması, bu balın sınırlı miktarda üretilmesi, aynı zamanda da Karaçalı balının niteliğini ve seçkin stratejik bir yöresel ürün olduğunu ortaya koymakta" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Politikaları ve Desteklemeler Daire Başkanı Melikşah Taşkın ise "Ülkemizde ve dünyada arıcılık, bal üretimi gittikçe artıyor. Türkiye de bunda çok önemli bir yerde. Dünyada Çin'den sonra kovan sayısı ve bal üretimi olarak ikinciyiz. Oldukça iyi bir potansiyelimiz var. 2024 yılında yaklaşık 9 milyon koloni varlığımız ve 95 bin tona yakın bir bal üretimiminiz mevcut" ifadelerini kullandı.