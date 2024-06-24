Edirne'de Jandarma Ekipleri Esnafa KADES Uygulamasını Tanıttı

Edirne'de jandarma ekipleri esnafı aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgilendirerek, KADES uygulamasını tanıttı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Merkez ilçe Karaağaç mevkiinde bulunan esnaf ziyaret edilerek, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili broşür dağıtıldı. Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES mobil uygulaması tanıtıldı. - EDİRNE