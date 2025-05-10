Edirne'de Galatasaray Coşkusu: Dev Bayrak Saraçlar Caddesi'nde

- Edirne'de erken kutlama: Dev Galatasaray bayrağı Saraçlar Caddesi'ne asıldı

EDİRNE - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa hazırlanırken, Edirne'de şehrin meşhur Saraçlar Caddesi'ne üzerinde 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağı asıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyonluğa sayılı günler kala, Saraçlar Caddesi'nde esnaf bir araya gelerek dev bayrak alarak astı.

Esnaf Ugur Bayraktar, 5 yıldıza ulaşmak için sayılı zamanlar kaldığı için bayrak astıklarını belirtti. Bayraktar, "Galatasaray'ın şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. 1 haftamız kaldı ama biz her zaman olduğu gibi bayraklarımızı önceden takıyoruz. Edirne'nin 5 yıldızlı ilk Galatasaray bayrağı" dedi. Esnaf Kerem Atabayraktar ise, "Şampiyonluğa 1 hafta var ama 5 yıldızlı bayrağı asmanın gururunu şimdiden yaşıyoruz" diye konuştu. Esnaf Sami Karaca da, takımlarının kendilerini şampiyonluğa alıştırdığını belirterek, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı alması dolayısıyla kutlama yapalım dedik" dedi.