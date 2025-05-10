Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Edirne'de Galatasaray Coşkusu: Dev Bayrak Saraçlar Caddesi'nde

Edirne'de Galatasaray Coşkusu: Dev Bayrak Saraçlar Caddesi'nde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hazırlanırken Edirne'de esnaf, 5 yıldızlı dev bayrağı Saraçlar Caddesi'ne astı. Esnaf, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bayrak astıklarını ve 25. şampiyonluk için heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

- Edirne'de erken kutlama: Dev Galatasaray bayrağı Saraçlar Caddesi'ne asıldı

EDİRNE - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa hazırlanırken, Edirne'de şehrin meşhur Saraçlar Caddesi'ne üzerinde 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağı asıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyonluğa sayılı günler kala, Saraçlar Caddesi'nde esnaf bir araya gelerek dev bayrak alarak astı.

Esnaf Ugur Bayraktar, 5 yıldıza ulaşmak için sayılı zamanlar kaldığı için bayrak astıklarını belirtti. Bayraktar, "Galatasaray'ın şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. 1 haftamız kaldı ama biz her zaman olduğu gibi bayraklarımızı önceden takıyoruz. Edirne'nin 5 yıldızlı ilk Galatasaray bayrağı" dedi. Esnaf Kerem Atabayraktar ise, "Şampiyonluğa 1 hafta var ama 5 yıldızlı bayrağı asmanın gururunu şimdiden yaşıyoruz" diye konuştu. Esnaf Sami Karaca da, takımlarının kendilerini şampiyonluğa alıştırdığını belirterek, "Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı alması dolayısıyla kutlama yapalım dedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.