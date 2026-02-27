Edirneli Emeklilerden 'İkramiye' Tepkisi: "Bize Verilen Parayla Torunlarımızın Yüzüne Bile Bakamıyoruz"

Haberler

Edirne'de emekliler, iktidarın 5 bin TL olarak planladığı bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade ederek, en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi. Emekliler, yüksek enflasyon karşısında verilen miktarın geçimlerini sağlamadığını vurguladı.

(EDİRNE) - Emekliler, bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğunu belirterek en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi. Edirneli Zeki Köprülü, "Ben enflasyona göre 10 bin lira bekliyordum ama biz emekliler ne söylesek havada kalıyor. Bize verilen parayla torunlarımızın yüzüne bile bakamıyoruz. O yüzden üzgünüz" dedi.

Edirne'de yaşayan emekliler, iktidarın 5 bin TL'ye çıkarmayı planladığı bayram ikramiyesine tepki göstrdi. Emekli Zeki Köprülü, şunları söyledi:

"Ben enflasyona göre 10 bin lira bekliyordum ama biz emekliler ne söylesek havada kalıyor. Bize verilen parayla torunlarımızın yüzüne bile bakamıyoruz. O yüzden üzgünüz. Sözümüz de dinlenmiyor. İnsan yerine de koymuyorlar. Ben 1967 sigorta girişliyim. 72 Yaşındayım. İçim kan ağlıyor. Daha anlatılacak çok şey var ama..."

Sündüz Biçen, "Emekli ikramiyesi kesinlikle yeterli değil. Hayat şartları belli. Daha yüksek olması lazım. En az 15 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Emekli Necati Ateş de "Bence yeterli değil. 10 bin lira olması lazım. Sadece emekli maaşıyla geçinilmez. Çalıştığımız için bizi etkilemiyor. Devamlı çalışıyoruz. 20 bin lira emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil" dedi.

Kaynak: ANKA
