Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Emekliler Balık Fiyatlarından Şikayetçi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de emekliler, artan balık fiyatları nedeniyle alışveriş yapmakta zorluk çekiyor. Emeklilerin kredi kartı kullanarak balık almak zorunda kaldığını belirtmeleri dikkati çekiyor.

(EDİRNE) - Edirne'de emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar, pahalı olduğu için balık alamadıklarını söyledi. Emekli Nuh Topçu, "Doktor tavsiyesi, 'balık ye' dediği için almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu. Balık hem de çok lüks oldu" dedi.

Edirne'de emekliler balık fiyatlarının artmasından dolayı balık almakta güçlük çektiklerini ifade etti. Emekli Nuh Topçu, evine balık almak için kredi kartını kullandığını söyledi.

"Bakarak geçiyoruz"

Topçu, şunları kaydetti:

"Sadece vatandaşın, emeklinin alabileceği bir şey değil. Ama mecbur, doktor tavsiyesi. 'Balık ye' dediği için almak zorundayız. Krediyle alıyoruz, herkes bilsin bunu. Balık hem de çok lüks oldu. Geçen gün şurada Bulgarlar geliyor, abimiz hemen koştu. 'Ne istersin levrek mi, tava mı, kalamar mı? Bize hiç kimse sormuyor. Bakarak geçiyoruz."

"2 tane balık aldık, 15 gün yiyebileceğiz"

Emekli Havva Topçu da, "Ülke çok pahalı, ben emekli memurum. Kartla alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız her şey borç. Fiyat çok uçuk. 2 tane balık aldık, 350 lira. Onu böleceğiz, 15 gün yiyebileceğiz" diye konuştu.

Edirne'de Emekliler Balık Fiyatlarından Şikayetçi
Kaynak: ANKA / Yerel

Alışveriş 3-sayfa Ekonomi Edirne Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam dizi var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.