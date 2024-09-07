Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Başladı

(EDİRNE) - Edirne'de Meriç Nehri'nde Avrupa 23 yaş altı Kürek Şampiyonası yarışları eleme ve sıralama turlarıyla başladı.

Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı mücadele etttiği şampiyonaya bugün 28 ülkeden 600 sporcu katıldı. Kürek Milli Takımı ise 12 kategoride 35 sporcuyla mücadele veriyor. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, ilerleyen günlerde Meriç Nehri'nde daha büyük organizasyonlar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"Daha büyük organizasyonları yapabileceğimizin habercisi"

Ertürk, şunları kaydetti:

"Bugün ilk günümüz. Eleme ve sıralama yarışmaları oluyor. 6 ekipten fazla katılımlarda elemeler, yarı, çeyrek finaller yapılıyor, 6 ekipten düşük birkaç yarış var. Onlarda da sadece sıralama turu yapılıyor. Şu anda ilk yarışlar geldi, dereceler çok güzel ama bunun yanında burada organizasyon hakemlerimiz oluyor. Bunların başında da Macaristan'dan Eva hanım var. Kendisi son gün yorumlarında 'Paris de bile daha çok eksik bulmuştum' dedi. Bizim için çok büyük gurur. İleride çok daha büyük organizasyonları yapabileceğimizin habercisi."

Organizasyon yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.