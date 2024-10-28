Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Amatör Balıkçılar dev yayın balığı yakaladı

Edirne'de Amatör Balıkçılar dev yayın balığı yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda ve 65 kilogram ağırlığında bir yayın balığı takıldı. Balık, Uzunköprü'de balıkçıya satılarak tezgahında sergilendi.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde amatör balıkçıların ağına 2 metre boyunda 65 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyığa çıkarmayı başaran amatör balıkçılar, tuttukları dev balığı Uzunköprü'ye getirerek balıkçıya sattı. Balıçı Ahmet Tosun, satın aldığı 65 kilogramlık balığı tezgahında sergilemeye başladı.

Balıkçı Tosun, Uzunköprü'de daha önce bu boyda, bu ağırlıkta bir yayın balığı satılmadı. Böyle bir balığı ilk defa satıyorum. Meriç canavarını yakalayıp bizlere getirdiler" ifadelerini kullandı.

Yapılan ölçümlerde 2 metre boyunda olan yayın balığının ağırlığının 65 kilogram civarında geldiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Meriç Nehri Balıkçılık Uzunköprü 3-sayfa Ekonomi edirne Meriç Yerel Yaşam Doğa Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.