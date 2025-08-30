Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edirne sokakları Mehmetçiğin marşlarla yaptığı görkemli geçiş töreniyle inledi. Askeri araçların gümbür gümbür geçişi, Türk milletinin kudretini bir kez daha bütün dünyaya ilan etti. Polis, jandarma ve komandoların gurur dolu adımları vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel