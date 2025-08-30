Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mehmetçiğin marşlarla yaptığı görkemli geçiş töreniyle kutlandı. Askeri araçların geçişi ve güvenlik güçlerinin adımları büyük bir coşkuyla izleyiciler tarafından alkışlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edirne sokakları Mehmetçiğin marşlarla yaptığı görkemli geçiş töreniyle inledi. Askeri araçların gümbür gümbür geçişi, Türk milletinin kudretini bir kez daha bütün dünyaya ilan etti. Polis, jandarma ve komandoların gurur dolu adımları vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
