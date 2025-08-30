Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mehmetçiğin marşlarla yaptığı görkemli geçişi, askeri araçların gücü ve güvenlik güçlerinin gurur dolu adımlarıyla coşkuya kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Edirne sokakları Mehmetçiğin marşlarla yaptığı görkemli geçiş töreniyle inledi. Askeri araçların gümbür gümbür geçişi, Türk milletinin kudretini bir kez daha bütün dünyaya ilan etti. Polis, jandarma ve komandoların gurur dolu adımları vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı. - EDİRNE