Edirne'de Sezonun İlk Buğdayı Satıldı

(EDİRNE) - Edirne'de 2026 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul buğday satıldı.

Edirne'de sezonun ilk buğdayı satışa sunulmak üzere Edirne Ticaret Borsası'na getirildi. Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Esen Taşkıran'a ait 12 ton buğday, kilogramı 16,50 TL'den satın alındı.

Edirne Ticaret Borsası'na Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, üretici Esen Taşkıran'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni hasat döneminin tüm tarım camiasına hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA