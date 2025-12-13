Haberler

Edirne'de Bulgar Turist Yoğunluğu Yaşandı

Güncelleme:
Edirne'de her hafta kurulan Cumartesi Pazarı'nda Bulgar turistler yoğun ilgi gösterdi. Pazarda bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Pazar esnafı, özellikle yılbaşı döneminde Bulgar turistlerin talebinin arttığını belirtti.

(EDİRNE) - Edirne'de her hafta kurulan Cumartesi Pazarı'nda Bulgar turist yoğunluğu yaşandı. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazarı hareketlendirdi. Esnaf Yasin Aksu, "Şu an gelen kalabalıktan memnunuz ama sadece son bir hafta kaldı. Bir hafta sonra artık onlar da gelmeyi kesecekler. Satışlarımız iyi. Pazar esnafı Bulgarın geliyor olmasından çok memnun" dedi.

Kentte çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Kur farkından dolayı Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler, Cumartesi Pazarı'na akın etti. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü. Esnaf Yasin Aksu, Bulgar turistlerin Edirne'deki pazarlara yoğun talep gösterdiğini söyledi. Esnaf Türker Tulga da geçen hafta Bulgaristan'daki protestolardan dolayı bir sakinlik olduğunu fakat bu hafta pazarın kalabalık olduğunu ifade etti.

"Satışlarımız iyi"

Esnaf Yasin Aksu, şunları söyledi:

"Bu hafta özellikle biraz yoğun geldiler. Geçen hafta az gelmişlerdi çünkü sebebi kendi memleketleri Bulgaristan'da olan siyasi gerilimden dolayı. Ekim-kasım-aralık aylarında yılbaşına kadar Bulgarlar Edirne'deki pazarlara yoğun bir talep gösteriyorlar. Biz de bundan faydalanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem ticaretimizi yapıyoruz hem de onlara hizmet veriyoruz. Şu an gelen kalabalıktan memnunuz ama sadece son bir hafta kaldı. Bir hafta sonra artık onlarda gelmeyi kesecekler. Satışlarımız iyi. Pazar esnafı Bulgarların geliyor olmasından çok memnun. Zaten Bulgar üzerine kurulmuş bir pazar. Hem yerli vatandaşlarımıza hem Bulgarlara hizmet ediyoruz ama Bulgarların alım gücünden dolayı oldukça memnunuz."

"Güzel işler yapıyoruz"

Esnaf Türker Tulga, şunları kaydetti:

"Pazarın kalabalık olması bizim Edirneliler ve esnaf olarak çok işimize yarıyor. Güzel işler yapıyoruz. Birkaç haftadan beri yılbaşı hareketliliği var. Bu da bize ve devletimize faydalı bir şekilde dönüş sağlıyor. Hemen hemen 3-4 haftadır pazarda güzel bir kalabalık oluyor. Geçen hafta Bulgaristan'daki protestolardan dolayı bir sakinlik olmuştu. Fakat bu hafta yine kalabalık yakalandı."

Haberler.com
