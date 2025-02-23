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Eda Nur Tulum, Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Eda Nur Tulum, Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, İstanbul'da düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre yarışını 54.47'lik derecesiyle birinci olarak tamamlayarak altın madalya kazandı. Daha önce uluslararası başarılar da elde eden Tulum, Eskişehir'in gururu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası'nda, Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, kadınlar 400 metre yarışında 54.47'lik derecesiyle birinciliği alarak altın madalya kazandı.

Eda Nur Tulum, bu başarısıyla Eskişehir'in gururu oldu. Daha önce de uluslararası arenada önemli dereceler elde eden Tulum, 15 Şubat'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 4x400 metre bayrak yarışında Türkiye'yi temsil eden takımın bir parçası olarak bronz madalya kazanmıştı. Ayrıca, 8 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenen U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda, 400 metre yarışını 54.77'lik derecesiyle birinci tamamlayarak altın madalya elde etti. Eda Nur Tulum'un Türkiye Şampiyonası'ndaki son başarısı, hem Eskişehir hem de Türkiye atletizmi adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu büyük başarıda, Eskişehir milli takım antrenörü Gökhan Dede katkılar da bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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