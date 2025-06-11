Ebrar Çakır'dan Türkiye Taekwondo Şampiyonluğu

Ebrar Çakır'dan Türkiye Taekwondo Şampiyonluğu
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Adana'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birincilik elde eden Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ebrar Çakır, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz tarafından makamında kabul edildi. Yılmaz, Ebrar'ın başarısının gençler için ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan öğrencisi Ebrar Çakır'ı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz makamında ağırladı.

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ebrar Çakır, Türkiye şampiyonu oldu. İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Türkiye şampiyonu olan Ebrar'ı tebrik ederek, genç sporcuların elde ettiği başarıların topluma ilham verdiğini belirtti. Yılmaz, "Ebrar'ın bu başarısı, gençlerimize örnek teşkil edecek niteliktedir. Spora ve gençliğe verdiğimiz desteğin böyle sonuçlarla taçlanması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Şampiyon sporcu Ebrar Çakır ise; nazik kabulden ötürü teşekkürlerini ileterek, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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