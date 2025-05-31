E-Ticaret Skandalı: Mikrofondan Beton Çıktı
Erzincan'da bir vatandaş, internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıkması üzerine şok yaşadı. Tüketici, kutunun ağırlığını fark edip açtığında izlediği görüntülerle durumu belgelendirerek mağduriyete dikkat çekti.
İnternetten aldığı mikrofonun içinden beton çıktı
ERZİNCAN - Erzincan'da bir vatandaş internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı.
Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan'da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı. Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.