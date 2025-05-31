E-Ticaret Skandalı: Mikrofondan Beton Çıktı

E-Ticaret Skandalı: Mikrofondan Beton Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
E-Ticaret Skandalı: Mikrofondan Beton Çıktı
Haber Videosu

Erzincan'da bir vatandaş, internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıkması üzerine şok yaşadı. Tüketici, kutunun ağırlığını fark edip açtığında izlediği görüntülerle durumu belgelendirerek mağduriyete dikkat çekti.

İnternetten aldığı mikrofonun içinden beton çıktı

ERZİNCAN - Erzincan'da bir vatandaş internetten sipariş ettiği mikrofonun içinden beton çıktı.

Mikrofonun şüpheli ağırlığını fark eden alıcı, kutuyu açtığında büyük bir şok yaşadı. Erzincan'da yaşayan bir vatandaş, e-ticaret platformundan mikrofon siparişi verdi. Sipariş eline ulaştığında ise ağırlığı dikkatinden kaçmadı. Kutuyu açıp ürünü detaylı incelediğinde, mikrofonun içine ağırlık katmak amacıyla beton döküldüğünü fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde mikrofonun içerisine dökülen beton görülebiliyor. Vatandaş durumu kayıt altına alarak tüketici mağduriyetine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından bir ayrılık daha yolda

Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'in ardından sürpriz bir ayrılık daha
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.