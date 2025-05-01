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Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 1 Mayıs Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan 1 Mayıs Mesajı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilerin önemine değinerek, emekçilerin ülkenin ekonomik gücünün gerçek sahipleri olduğunu vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ülkemizin güçlenmesine katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan Vali Aslan, "1 Mayıs; tüm dünyada, emekçiler tarafından birlik ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bizler; millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. Hangi sektörde olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin müreffeh yarınlarında elde edilen ekonomik gücün gerçek sahipleri olacaktır. Emekçilerimizin sanayi, tarım, hizmet ve diğer sektörlerde sağladığı büyüme ve kalkınma, toplumsal refahın artışına ve uluslararası alanda ülkemizin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle emek, en büyük değerdir" diyerek, emekçi şehri olan ilimiz ekonomisini şekillendiren, birlik ve dayanışma içinde değer üreterek huzurlu çalışma hayatına katkıları için bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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