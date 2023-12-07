Düzce Üniversitesi Yeşil Üniversiteler Sıralamasında Yükseldi

Düzce Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan GreenMetric sıralamasında 68 basamak yükselerek 314. sıraya yerleşti. Üniversite, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkesine göre değerlendirildi.

Düzce Üniversitesi, Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan, "Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması" olarak bilinen, GreenMetric sıralamasında 68 basamak birden yükselerek, 382. sıradan 314. sıraya yükseldi.

Dünyadaki canlıları korumak ve yaşamı devam ettirebilmek için zararlı fosil yakıtlı enerjilerden, çevreyi koruyan yeşil enerjiye geçilmesi zorunlu hale gelmesi sonucunda Düzce Üniversitesi, bu değişim ve dönüşümü sağlamak, bilinçli bireyler yetiştirmek adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünya üniversitelerini; altyapı, iklim değişikliği, çevreye duyarlılık, enerji kullanımında tasarruf, atık, su, ulaşım yönetimi ve eğitimde sürdürülebilirlik gibi ilkelere göre değerlendiren Endonezya Üniversitesi'nin yaptığı GreenMetric sıralamasında Düzce Üniversitesi, 68 basamak birden yükselerek dünya üniversiteleri arasında 314. sıraya yerleşti.

4 yıldır yükselişini sürdürüyor

Uluslararası 2023 GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 1183 üniversite arasından 314. sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, 2020 yılında 912 üniversite arasından 645. 2021 yılında 956 üniversite arasından 507. 2022 yılında ise,1050 üniversite arasında 382. sırada yer almıştı. Yaptığı yeniliklerle kendisini ve toplumu geleceğe hazırlayan Düzce Üniversitesi, dünya genelinde yakaladığı bu başarıyı, Türk üniversiteleri arasında da sürdürdü. 2022 yılında 83 üniversite arasında 32. sırada olan Düzce Üniversitesi 2023 yılında değerlendirmeye girmeyi başaran 99 Türk üniversitesi arasından 29. sıraya adını yazdırarak, geleceğin lider üniversiteleri arasına girme hedefiyle, yenilikçi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. - DÜZCE