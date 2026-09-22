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Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Sacit, 4 bin 811 metrelik Savalan zirvesine ulaştı

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Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Sacit, 4 bin 811 metrelik Savalan zirvesine ulaştı
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Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Haydar Sacit, İran'ın kuzeybatısındaki 4 bin 811 metrelik Savalan Dağı'nın zirvesine ulaştı. İki gün süren tırmanışı Alvars güzergahından tamamlayan Sacit, krater gölünü görmenin en etkileyici anlarından biri olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Sacit, farklı ülkelerden sporcu ve dağcıların katıldığı uluslararası organizasyon kapsamında, 4 bin 811 metre yüksekliğindeki Savalan Dağı'nın zirvesine başarıyla ulaştı.

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil bölgesinde bulunan ve ülkenin en yüksek dağları arasında yer alan Savalan Dağı'na güney yönündeki Alvars güzergahından tırmanan Doç. Dr. Haydar Sacit, iki gün süren yüksek irtifa tırmanışını başarıyla tamamladı. Tırmanışın ilk gününü yüksek irtifaya adaptasyon ve kamp süreciyle geçiren Sacit, ikinci gün gerçekleştirilen zirve tırmanışının ardından 4 bin 811 metre yüksekliğe ulaştı.

Tırmanış deneyimini değerlendiren Haydar Sacit, Savalan'ın kendisi için hem fiziksel hem de zihinsel açıdan özel bir deneyim olduğunu belirterek, yüksek irtifada yorgunluk, soğuk ve oksijen azalmasının ciddi bir mücadele gerektirdiğini ifade etti. Tüm zorlukların ardından zirveye ulaşmanın büyük bir mutluluk ve gurur yaşattığını dile getiren Sacit, 4 bin 811 metre yükseklikteki krater gölünü görmenin de tırmanışın en etkileyici anlarından biri olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Türklerinin sözlü kültürü, efsaneleri ve bölgesel kimliği açısından da önemli bir yere sahip olan Savalan, doğal ve jeolojik özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

Zirve bölgesindeki doğal kaya oluşumları ve volkanik yapısıyla öne çıkan Savalan; yüksek rakımı, değişken hava şartları ve zorlu arazi yapısı nedeniyle önemli yüksek irtifa tırmanış rotalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kendine özgü volkanik yapısı, doğal güzellikleri ve 4 bin 811 metre yükseklikte bulunan Savalan Dağı'nın krater gölüyle dünyanın etkileyici dağlarından biri olduğunu ifade eden Öğretim Üyesi zirveye ulaşıldığı anda yaşanan sevinç ve gururun tırmanış boyunca karşılaşılan tüm zorlukları unutturduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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