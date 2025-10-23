Haberler

Düzce Üniversitesi'nden Öğrencilere Mesleki Deneyim Fırsatı

Düzce Üniversitesi'nden Öğrencilere Mesleki Deneyim Fırsatı
Güncelleme:
Düzce Üniversitesi ve Düzce İŞKUR Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı Protokolü kapsamında öğrencilerin iş hayatına yönelik mesleki deneyim kazanmaları amacıyla noter çekilişi gerçekleştirildi. Programa 4 bin 636 öğrenci başvurdu, bin 18 öğrenci seçildi.

Düzce Üniversitesi ile Düzce İŞKUR Müdürlüğü arasında öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla imzalanan "İŞKUR Gençlik Programı Protokolü" kapsamında düzenlenen noter çekilişi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerimizin iş dünyasını tanımaları ve mesleki yetkinliklerini artırmaları adına İŞKUR Gençlik Programı'nın değerli bir fırsat olduğunu belirtti. Genç, programa katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere İş Dünyasında Deneyim Fırsatı

Düzce Üniversitesi ile Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda uygulamalı deneyim kazanmalarını ve iş ortamlarını tanımalarını amaçlarken, öğrencilerimize kariyer planlamalarında rehberlik etmeyi planlıyor. Öğrencilerin iş hayatına adım atmadan önce profesyonel becerilerini geliştirmelerine fırsat sunan programa, toplam 4 bin 636 öğrenci başvuruda bulundu. Başvuru sahipleri arasından bin 18 öğrenci, Noter eşliğinde yapılan çekiliş sonucunda belirlenerek Düzce Üniversitesi birimlerinde görev almak üzere seçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
