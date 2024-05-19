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Düzce Üniversitesi'nde Gençler Adrenaline Doydu

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Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu tarafından düzenlenen off-road yarışları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Yarışlara 2 bin öğrenci katılırken, gençler adrenalin dolu anlar yaşadı.

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde off-road yarışları yapıldı. Yarışlarda gençler adrenaline doydu.

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlere özel off-road yarışları gerçekleştirildi. Üniversite kampüsünde düzenlenen yarışlara 2 bin öğrenci katılırken, yarışlarda co-pilotluğu ise üniversite öğrencileri yaptı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in açılışını gerçekleştirdiği yarışlarda öğrencilerin adrenalin dolu anlar yaşadığını belirten Topluluk Başkan vekili Mehmet Ali Türedi, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında off-road yarışları düzenledik. Yarışlarda 2-3 bin seyircimiz vardı. İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli'den katılımcılarımız vardı. Rektörümüzde bizi yalnız bırakmadı. Yarışları o başlattı. Aksiyon konusunda herkes çok memnun. Heyecanlı geçti. Burası ekstrem etabı olduğu için izlemekten de içerisinde bulunanlarda büyük keyif aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Alana gelerek yarışlara katılan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yarışlara katılım sağlayanlara teşekkür etti. Rektör Sözbir, daha sonra araca binerek parkurda yarışa katıldı. Etkinlikte 17 araç parkura girerken, 17 öğrenci de co-pilot olarak yarışlara girdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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