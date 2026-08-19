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Düzce TSO Seçim Takvimi Açıklandı

Düzce TSO Seçim Takvimi Açıklandı
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2030 döneminde görev yapacak oda organlarının belirlenmesi için seçim takvimi açıklandı.

2030 döneminde görev yapacak oda organlarının belirlenmesi için seçim takvimi açıklandı. 4 bin 500'ün üzerinde üye, 18 Ekim 2026 Pazar günü sandık başına gidecek.

Düzce TSO'da 2026-2030 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerinin belirleneceği seçim tarihi belli oldu. Buna göre, 11 Meslek Komitesinde gerçekleştirilecek seçimler 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Seçimlerde 4 bin 500'ün üzerinde Düzce TSO üyesinin oy kullanması beklenirken, sandıktan çıkacak sonuçlarla yeni dönemde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri belirlenecek.

Yönetim Kurulu Seçimleri 24 Ekim'de

Düzce TSO'nun seçim takvimine göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimleri ise 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Aynı gün 11 Meslek Komitesi için Komite Başkanı ve Başkan Yardımcıları da belirlenecek.

Böylece Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2026-2030 döneminde görev yapacak yönetim ve oda organlarının belirlenmesine ilişkin seçim süreci tamamlanmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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