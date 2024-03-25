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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, tır karnesi sorununu çözdü

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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "30 yıldır çözülememiş olan tır karnesinin odamızdan verilememesi sorununu çözmek de bizlere nasip oldu" dedi.

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek TSO üyelerinin taleplerinden oluşan dosyayı kendisine sundu. Görüşme sonucunda; üyelerinin talep ettiği tır karnesinin TSO'dan temin edilmesi konusunun çözüme kavuşturulduğunu belirten Bıyık, "Lojistik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin tır karnesi başvurularını odamız ulaştırma hizmetleri biriminden yapmamıza rağmen TOBB tarafından yetkilendirilmediğimiz için belgeyi odada kendilerine veremiyorduk. TOBB başkanımızla yapmış olduğumuz görüşme sonucunda üyelerimiz artık tır belgelerini de odamızdan temin edebilecekler. Talebimizi anında değerlendirmeye alması dolayısıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. 30 yıldır çözülememiş olan tır karnesinin odamızdan verilmesini sorununu çözmek de bizlere nasip oldu. Tır karnesi belgesi hizmetinin, lojistik sektörümüze ve odamıza hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre; daha önce başvuru işlemleri Düzce TSO Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan ve çevre illerden temin edilen tır karnesi belgesi, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Düzce TSO'dan temin edilebilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erdoğan Bıyık Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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