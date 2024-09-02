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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek alıyor

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe ve teşviklerini oda olarak yakından takip ederek üyelerin bu teşvik ve hibelerden azami düzeyde faydalanmalarına vesile olduklarını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe ve teşviklerini oda olarak yakından takip ederek döneme uygun projeler geliştirerek üyelerin bu teşvik ve hibelerden azami düzeyde faydalanmalarına vesile olduklarını söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın MARKA desteğiyle gerçekleştirmiş olduğu ve 22 üye firma ile yürütülmekte olan otomotiv sektörü UR-GE projesi ve yine aynı üyeler ile birlikte gerçekleştirilen Düzce'deki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan destek geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, odası olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe ve teşviklerini yakından takip ettiklerini belirterek "Döneme uygun projeler geliştirerek üyelerimizin bu teşvik ve hibelerden azami düzeyde faydalanmalarına vesile oluyoruz. Daha önce dijital dönüşüm konularında ve son olarak da yeşil dönüşüm noktasında geliştirmiş olduğumuz projeler ile üyelerimizin global pazarlarda daha da güçlü hale gelmeleri için destekleyici unsur oluyoruz. Önümüzdeki süreçte Düzce'deki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesinin çıktılarını değerlendirerek, yine üyelerimizin talep ve beklentilerine uygun yeni projeler geliştireceğiz. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'a sanayicilerin her daim yanında olmaları ve sanayicilerin ihtiyaçlarına uygun teşvik ve destekler geliştirdikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Erdoğan Bıyık Ekonomi Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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