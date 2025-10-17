Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Türk-Alman Ekonomi Konferansı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Türk ve Alman iş insanları yer alarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması görüşmelerine katıldı.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Berlin'deki Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Alman-Türk ekonomi konferansına katıldı. Konferansta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk ve Alman iş insanları yer aldı İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar, iki ülke arasındaki tarihi etkileşimden kaynaklı iyi ilişkilerin devam ettirilmesi konularının yanı sıra enerji, güvenlik ve savunma sanayi konularında stratejik iş birlikleri yapılması ve mevcut karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı. - DÜZCE