Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Kamu ve Sanayi İşbirliği Vurgusu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi Odaları İstişare Toplantısına katılım sağladı.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, çok yönlü gelişim için kamu, üniversite, sanayi işbirliği çalışmalarına büyük önem verdiklerini, sanayi gelişimiyle birlikte tarım ve turizm konularında da Düzce'nin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini iletti. Erdoğan Bıyık, "Ekonominin lokomotifi olan üretim konusunda Düzce olarak ciddi halleler yapıyoruz. Sanayicilerimiz var güçleriyle istihdam oluşturmaya ve üretmeye gayret ediyor. Bu noktada kamu kaynaklarından da bazı kolaylıklar bekliyor. Uygun finans kaynaklarına erişim, teşvik desteklerinin genişletilmesi ve sektörel bazda sigorta teşvikleri konusunda sanayicilerimizin talepleri var" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın iletmiş olduğu taleplerin diğer talepler ile birlikte en kısa zamanda ilgili bakanlıklar ve kamu kaynaklarına ileteceğini belirterek, görüşlerinden dolayı DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'a teşekkür etti. - DÜZCE