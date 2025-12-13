Haberler

DTSO Başkanı Bıyık "Katma değer üretmeye gayret ediyoruz"

Güncelleme:
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 2026-2029 hedeflerini belirlemek amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdi. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, stratejik planların bilimsel metotlarla hazırlanmasının önemini vurgulayarak, yeni planın il ve üyelerin ihtiyaçlarına hizmet edeceğini belirtti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 2026-2029 hedeflerini belirlemek ve yeni stratejik planını oluşturmak amacıyla kentteki birçok kurumun dahil olduğu geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen çalıştayın açılış panelinde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Oda olarak planlı çalışmalar yapıyor, belirlenmiş stratejiler ışığında faaliyetler yürüterek hem üyelerimize hem de Düzce'mize katma değer üretmeye gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin temeli olan planlar ise öncelikle bilimsel metotlarla hazırlanmış olan stratejik planlardan geçiyor. Oluşturulan stratejik plan odanın vizyonunu ve misyonunu belirlediği gibi faaliyet çerçevesini de çizmiş oluyor. Uygulamış olduğumuz mevcut stratejik planımız geçerliliğini zaman içerisinde yitirdi. İlimiz ve bölgemizde yaşanan yeni gelişmeler vizyon, misyon ve stratejik planımızı yenileme ihtiyacı doğurdu. Tam da bu aşamada oda olarak son dönemde hemen her faaliyetimizde yaptığımız gibi bilimsel temelleri olan, geniş paydaş katılımıyla oluşturulmuş, ilimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına karşılık verebilen bir stratejik plan oluşturmak istedik. Bugün burada toplanmamızdaki amaç da tam olarak bu. Birazdan yapılacak olan istişare ve anket çalışmaları ile odamızın 2026-2029 yılları arasında uygulayacağı stratejilerin temelleri atılmış olacak. Gerçekleştireceğimiz 2026-2029 Stratejik Planı Dış Paydaş SWOT Analizi Çalıştayımızın odamız ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birliktelik büyük bir şans

Açılış panelinde konuşan Akademisyen ve Proje Danışmanı Dr. Yüksel Vardar, 100'e yakın oda ve borsa ile stratejik plan çalışmaları yaptıklarını, bu denli geniş katılıma ilk kez şahit olduğunu söyledi. Vardar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi'nin birlikte çalışıyor olmasının da büyük öneme sahip olduğunu belirterek, bu birlikteliğin Düzce'nin gelişimi için çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Çalıştaydan elde edilen veriler ışığında 2026-2029 Stratejik Planının hazırlıklarına devam edileceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

title