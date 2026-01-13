Haberler

Oda Başkanı Yangaz güven tazelendi

Oda Başkanı Yangaz güven tazelendi
Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası'nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan İslam Batuhan Yangaz, aldığı oylarla yeniden başkanlık görevini sürdürecek. Seçim süreci demokratik bir ortamda gerçekleşti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası'nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut Başkan İslam Batuhan Yangaz, yeniden seçilerek oda başkanlığı görevini sürdürecek.

Düzce'de oda başkanlık seçimleri devam ediyor. Düzce Sebzeciler ve Balıkçılar Odası genel kurulda oy kullanan üyeler, Yangaz'ın bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara destek vererek yeniden yetki verdi. Seçim sürecinin sakin ve demokratik bir ortamda tamamlandığı genel kurulda, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Yangaz, bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturdu. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yangaz, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE

