Düzce Kestane Balı Hasat Şenliği Düzenlendi

Düzce Kestane Balı Hasat Şenliği Düzenlendi
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Düzce'nin Güven Köyü'nde gerçekleştirilen Kestane Balı Hasat Şenliği, Düzce Valiliği ve ilgili kurumların iş birliği ile düzenlendi. Etkinlikte, Vali Selçuk Aslan, arıcılarla bir araya geldi ve Düzce Kestane Balı'nın önemi vurgulandı.

Düzce'nin eşsiz doğasında, kestane ormanlarının sunduğu zengin flora ile hayat bulan Kestane Balı hasat etkinliği yapıldı.

Düzce Valiliği'nin koordinasyonunda; Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Düzce Arı Yetiştiriciliği Birliği iş birliğinde organize edilen Düzce Kestane Balı Hasat Şenliği, Güven Köyü'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce ili Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cafer Kaba, Ziraat Odası Başkanı Murat Ay, protokol üyeleri, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.

Program, Güven Köyü Muhtarı Mücahit İbrahim Kılıç'a ait arılıklarda düzenlendi. Etkinlikte, Vali Aslan peteklerden bal sağımını bizzat gerçekleştirerek üreticilerle bir araya geldi.

Düzce'nin arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Aslan "Düzce'de 801 kayıtlı arı işletmemiz mevcut. Yıllık yaklaşık 450 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Düzce Kestane Balı, kendine has aroması, yoğunluğu ve sağlık açısından sunduğu faydalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de ilgi gören bir ürün. Gençlerimizin ve kadınlarımızın arıcılığa yönelmesiyle birlikte hem üretim hacmi hem de işletme sayısı artış göstermekte. Bu da bizi hem ekonomik hem sosyal anlamda sevindiriyor" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da yaptığı açıklamada, coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Düzce Kestane Balı'nın hem üreticiye hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, teknik destek ve eğitimlerle arıcılığın geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Düzce'nin bereketli ormanlarında, arıcıların sabırla ve emekle ürettiği "Bir damlası bin emek" olan Düzce Kestane Balı, bu toprakların kıymetli bir ürünü olarak sofralara ulaşmaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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