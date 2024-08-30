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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda 16 personel terfi etti

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 1 subay, 14 astsubay ve 1 uzman Jandarma personeli bir üst rütbeye terfi etti. Terfi törenine Vali Selçuk Aslan da katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 1 subay, 14 astsubay ve 1 uzman Jandarma personeli bir üst rütbeye terfi etti.

Düzce Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğünde terfi töreni düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Jandarma Albay Mustafa Tetik, terfi eden subay, astsubay ve uzman çavuş ile aileleri katıldı. Vali Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 1 Subay, 14 Astsubay ve 1 Uzman Jandarma personeline, bir üst rütbeye terfi etmeleri vesilesiyle yeni rütbelerini takarak, özverili çalışmaları ve başarıları nedeniyle kendilerini tebrik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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