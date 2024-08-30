Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda 16 personel terfi etti

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 1 subay, 14 astsubay ve 1 uzman Jandarma personeli bir üst rütbeye terfi etti.

Düzce Jandarma Sosyal Tesis Müdürlüğünde terfi töreni düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Jandarma Albay Mustafa Tetik, terfi eden subay, astsubay ve uzman çavuş ile aileleri katıldı. Vali Selçuk Aslan, Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 1 Subay, 14 Astsubay ve 1 Uzman Jandarma personeline, bir üst rütbeye terfi etmeleri vesilesiyle yeni rütbelerini takarak, özverili çalışmaları ve başarıları nedeniyle kendilerini tebrik etti. - DÜZCE