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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Vali Aslan da katıldı

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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen 'Düzce yürüyor yüzler gülüyor' projesiyle gençler yürüyor. Gençlerin bu seferki yürüyüşüne Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da eşlik etti. Vali Aslan, gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yaparak onlarla sohbet etti ve doğanın korunmasında sorumluluklarını hatırlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen ' Düzce yürüyor yüzler gülüyor' projesiyle gençler yürüyor. Gençlerin bu seferki yürüyüşüne Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'da eşlik etti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüş programına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Vali Aslan, hem yürüdü, hem de onlarla sohbet etti.

Selçuk Aslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız Düzce yurtlarında kalan gençlerimiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldık. Yürüyüş boyunca yaptığımız güzel sohbetlerde ülkemizin dört bir diyarından Düzce'ye üniversite okumaya gelen gençlerimiz ile tanış olurken; onların hayal ve hedeflerini de dinleme fırsatımız oldu. Yürüyüş güzergahında doğaya bırakılan atıkları da gençlerimizle toplayarak, doğanın korunmasında ki sorumluluğumuzu da birbirimize hatırlattık" dedi

Yürüyüş sonunda Vali Aslan gençlerle birlikte kahvaltı yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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