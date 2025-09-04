Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslantürk'ten Bahçeşehir Gençlik Merkezi Ziyareti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Bahçeşehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik merkezinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Arslantürk, gençlerin merkezden aktif bir şekilde faydalanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezin sunduğu imkanları yerinde inceleyen Arslantürk, çeşitli atölyeleri gezerek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Gençlik Liderleri ile bir araya gelen Zekeriya Arslantürk, onların görüş ve önerilerini dinleyerek gençliğe yönelik hizmetlerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda konuşan Arslantürk, gençlik merkezinin faaliyetlerinin artarak devam etmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. - DÜZCE