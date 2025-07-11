Düzce Gençlik Merkezi Yaz Kulübü Öğrencileri Doğa ile Buluştu

Düzce Gençlik Merkezi Yaz Kulübü Öğrencileri Doğa ile Buluştu
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi ve Orman Fakültesi'nde Herbaryum ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ni gezerek doğanın çeşitliliği hakkında bilgi edindi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gençlik Merkezi Yaz Kulübü öğrencileri Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi ile Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Herbaryum ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ni gezdi.

Gezinin ilk durağında, doğanın büyüleyici çeşitliliğine ev sahipliği yapan Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde öğrenciler, doğayla iç içe bir yolculuğa çıktı. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Sertaç Kaya'nın rehberliğinde gerçekleşen gezide; ağaçların ve çalıların ekolojik rolleri, böceklerin yaşam döngüsü, doğaya olan katkıları ve zararlı etkileri gibi konular detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerin gizemli dünyasına kapı aralandı; bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve doğal yaşam içerisindeki önemi vurgulandı.

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde yer alan Doldurulmuş Hayvan Müzesi ve Herbaryum gezileriyle devam etti. Burada öğrenciler, Düzce'ye özgü endemik bitki türlerinden tropikal bitkilere, zehirli ve zehirsiz mantar çeşitlerinden gündelik yaşamda kullandığımız ahşap ürünlere kadar geniş bir yelpazede bilgi edindi. Her bir örnek, doğanın saklı hazinelerini keşfetmek isteyen genç zihinler için ilham kaynağı oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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