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Düzce'deki Hayvancılık İşletmesi Bakanlık Destekleri ile Büyüdü

Düzce'deki Hayvancılık İşletmesi Bakanlık Destekleri ile Büyüdü
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Düzce'de Murat Temeldaş'ın hayvancılık faaliyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle 20 baş dana ile başladı ve şu anda 37 baş büyükbaş hayvana ulaştı. İl Tarım Müdürü, hayvancılık projelerine verilen desteklerin sonuçlarını yerinde inceledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesinden 100 bin TL'lik destek alarak 20 baş besilik dana ile hayvancılık faaliyetine başlayan Murat Temeldaş'ın besihanesinde şuan 37 baş besilik büyükbaş hayvan bulunuyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ve teknik personellerle Merkez Ozanlar Köyü'nde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Ziraat Mühendisi Murat Temeldaş'a ait işletmede yapılan incelemelerde, hayvancılık projelerine verilen desteklerin sonuçları yerinde değerlendirildi. 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Uzman Eller" projesinden 120 bin TL'lik projesine 100 bin TL'lik destek alarak 20 baş besilik dana ile hayvancılık faaliyetine başlayan Murat Temeldaş'ın, yaklaşık 50 başlık kapasiteye ulaşan işletmesinde şu an 37 baş besilik büyükbaş hayvan bulunuyor. Temeldaş ayrıca, Bakanlık tarafından 2021 yılında uygulanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi kapsamında işletmesine bir yem karma makinesi aldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Hayvancılık sektörünün gelişimi için çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin somut sonuçlarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Murat Temeldaş, Bakanlığımızın sağladığı hibe desteklerini en iyi şekilde değerlendirerek işletmesini kurmuş ve geliştirmiştir. Bu tür destekler sayesinde üreticilerimiz modern yöntemlerle üretim yapma imkanı buluyor. İl Müdürlüğü olarak, her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Temeldaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri sayesinde işletmemi kurup geliştirme fırsatı buldum" dedi.

Ziyaret sırasında, kırsal kalkınma projeleri kapsamında hayvancılık sektöründe sağlanan desteklerin bölgedeki üretim kapasitesini artırdığına dikkat çekildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmaların sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için önemli olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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