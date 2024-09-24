Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Yeni Halı Saha İnşaatı Devam Ediyor

Düzce'de Yeni Halı Saha İnşaatı Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Boğaziçi Kabalak Mahallesi'nde yapımı süren halı saha alanında incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından köylerde ve mahallelerde spor alanlarının artırılması hedefleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Boğaziçi Kabalak Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Köylerde, beldelerde ve mahalle aralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yapılarak vatandaşların spora ulaştırılması kolaylaştırılıyor. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Boğaziçi Kabalak Mahallesi'ndeki halı saha alanında İl Müdürü İsa Yazıcı incelemelerde bulunarak, çalışanlardan bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yerel Haberler İsa Yazıcı Gençlik Yerel Yaşam Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya sesleniyor

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı? Kübra Aykut'un sevgilisi kim? Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya mı? Salı günü hangi diziler var? 24 Eylül Salı TV'de bu akşamki diziler Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 17. bölüm CANLI izleme linki! Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane futbolu bıraktı mı, kaç yaşında futbolu bıraktı? Karius Barcelona'ya mı gidiyor? Kocaeli su kesintisi! 24-25 Eylül İzmit, Karamürsel, Gebze su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Eylül Altındağ, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Eylül Karatay, Meram, Ilgın su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Kozan, Seyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kubeysi kimdir? Kubeysi öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });