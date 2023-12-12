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Düzce'de yapımı devam eden Duraklar Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemeler yapıldı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Duraklar Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Merkezin 6 bin kişiye hizmet vereceği belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, yapımı devam eden 6 bin kişiye sağlık hizmeti verecek olan Duraklar Köyü Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatında incelemelerde bulundu.

Düzce'de 6 bin kişinin yaşamını sürdüğü ve 1. Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Duraklar Köyüne modern bir aile sağlığı merkezi yapılı sürüyor. Vali Selçuk Aslan, Aile Sağlık Merkezi alanını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Vali Aslan'a Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından Aile Sağlığı Merkezi inşaatının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dr. Yılmaz, Aile Sağlığı Merkezi yapılması için 744 metrekare alanın köy heyetinin kararıyla sağlık tesisi kurulmak üzere Sağlık Bakanlığı'na devredildiğini belirterek Duraklar Aile Sağlığı Merkezi yenilenin binasında 6 bin nüfusa hizmet verebileceğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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