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İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu

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Düzce'de yeni açılan bir ucuzluk mağazası 'Ne alırsan 100 TL' kampanyasıyla yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman iş yeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı. İzdiham yaşanmaması için sırayla içeriye giren müşteriler, dışarıya çıkarken bile zor anlar yaşadı.

Düzce'de yeni açılan ve ilk güne özel kampanya düzenleyen mağazanın önü miting alanına döndü.

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Düzce merkezde bir ucuzluk mağazası açıldı. İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu

SIRAYLA İÇERİ ALINDILAR

Miting alanına dönen mağaza önündeki kalabalığın içeride izdiham oluşturmaması için iş yeri sahipleri kapıları kapatarak müşterileri sırayla aldı. Ancak sabahın erken saatlerinde itibaren mağaza önünde bekleyen müşteriler, zaman zaman işyeri çalışanlarıyla ve birbirleriyle tartıştı.

İÇERİYE GİREN DIŞARIYA ZOR ÇIKTI

Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı. Müşterilerin kalabalık içinden çıkmasına iş yeri çalışanları yardımcı olmaya çalıştı.

İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSktgdn:

Bakın makarnacilar getirdiğiniz ülkenin haline bakın

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ahaberde akşam duyarsınız vatandaş ucuz mal kuyruğunda diye

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ne yapsın millet hep zam zam ucuz bir ürün duyduğunda kuyruk olur böyle

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Yeni guclu Turkiye icin oyunu veren kitle makarna kuyrugunda hulogggg kazandik la.

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Haber YorumlarıSalih Isık:

Yeni türkiye - 2025 devamkeeee

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Haber YorumlarıHasan Aydemir:

koşun makarnacılar ucuz makarna varmış hahhahahahhahaha

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Sırayla mı ? dalga mı geçiyorsunuz. Bizim buralarda kaynak yapmak kadar normal hareket yok. Alışmak lazım

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