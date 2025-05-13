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Düzce'de Türk Ticaret Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Düzce'de Türk Ticaret Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Haziran ayında düzenlenecek Türk Ticaret Fuarı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda, (DTSO) Haziran ayında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenmesi planlanan Türk Ticaret Fuarı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Ali Gelinoğlu ve Rıza Yıldız, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe, Meclis Üyeleri Nazmi Uçar, Ümit Çengel ve Ümit Yıldırım ile ihracatçı firma temsilcileri katılım sağladı.

Bilgilendirme toplantısında önceki yıllarda gerçekleştirilen fuarlar ve kazanımları katılımcılara aktarılırken, Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva, Bakü'de gerçekleştirilecek fuarın teknik bilgileri ve içerikleri hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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