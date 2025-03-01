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Düzce'de Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Düzce'de Ramazan Pidesi İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
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Ramazan ayının başlamasıyla Düzce'de fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi almak için sabırsızlıkla bekliyor.

Düzce'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce'de, on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan Ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor. Üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, ortalama 10 dakikada pişiyor. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen kimi vatandaş ise ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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