Haberler

Düzce'de Konuralp Pirinci Üretim Projesi Hayata Geçirildi

Düzce'de Konuralp Pirinci Üretim Projesi Hayata Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valiliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, Konuralp pirinci üretiminin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında pirinç üreticilerine destek ve eğitimler verilecek.

Düzce'de hayata geçirilen projeyle Konuralp pirincinin üretimi arttırılacak.

Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleri ile Düzce'de Konuralp pirinci üretim kompleksi projesi hayata geçirildi. Düzce'deki pirinç üreticileri ve il protokolünün katıldığı lansman programında projenin 3 milyon 336 bin lira bedelle 18 ayda uygulanarak Konuralp pirincinin üretimi arttırılması yönünde çalışmalar yürütülecek. Sürdürülebilir pirinç üretim ve pazarlama ekosisteminin ön planda olacağı projede çiftçilere çeşitli konularda da destek ve eğitimler verilecek.

Projenin açılış lansmanında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "2022'den beri çeltik konusunda başlayan bir çalışmamız var. Düzce'nin asırlara varan markası Osmanlı Saray Mutfağının vazgeçilmezi Konuralp pirinci maalesef lojistik sebepler, şehirleşme gibi nedenlerle günden güne ekili alan miktarı azalmaya başlamıştı. En başta kurutma paketleme tesisi ile başlayan çalışmalar markalaşma, daha yaygın bir şekilde pazarlama ulusal düzeyse coğrafi işaretin üzerinde Avrupa Birliği Coğrafi işareti alma düzeyinde hayaller ve hedeflerimiz var. Çiftçimizin cebine giren kazancı arttırarak birçok konuya verdiğimiz desteklerle birlikte çeltik üreticilerimizi de destekliyoruz. Bin dekarların altına düşmüş çeltik tarımını iki bin dekarlara taşıdık. Beş yıllık hedeflerimizde modern sulama teknikleri lojistik maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesi tarık teknolojilerinin gelişmesiyle tohumlama, gübreleme ve ilaçlama konusunda imkanları sonuna kadar kullanarak dört bir dekarları hedefliyoruz. Teşvik politikalarıyla asırlara varan markamız Konuralp pirincini Düzce'de yetiştirmenin ötesinde gastronominin vazgeçilmezi noktasında Düzce mutfağının gelişmesine katkı sunabilmek markalaştırarak çok geniş pazarlarda tercih edilen bir ürün haline getirebilme konusunda kalkınma ajansımızla il özel idaremiz iş birliğinde bu proje ile Konuralp pirincimiz markalaşacak. İnşallah tanıtım çalışmaları ile bu projemiz hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Lansmanda Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'de projenin Düzce'ye hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler

Mesut Barzani'den Cizre ziyareti! Dikkat çeken sözler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Galatasaray taraftarına 'oh' çektiren, Fenerbahçe taraftarını korkutan istatistik

Galatasaraylılara 'oh' çektiren, Fenerbahçelileri korkutan istatistik
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.