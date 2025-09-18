Haberler

Düzce'de Konuralp Kız Yurdu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'de Konuralp Kız Yurdu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Düzce'de akademik ders yılı öncesinde, Konuralp Kız Yurdu'nda destekleyici bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Düzce Vali Yardımcı Osman Demir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, çalışmaları yerinde inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akademik ders yılı öncesinde Konuralp kız yurdunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Düzce Vali Yardımcı Osman Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte Konuralp Kız Yurdu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala gerçekleştirilen ziyarette, yurdun yeni döneme hazır hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda barınabilmeleri amacıyla sürdürülen yenileme faaliyetleri değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
