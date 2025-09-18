Düzce'de Konuralp Kız Yurdu'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de akademik ders yılı öncesinde Konuralp kız yurdunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Düzce Vali Yardımcı Osman Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile birlikte Konuralp Kız Yurdu'nda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala gerçekleştirilen ziyarette, yurdun yeni döneme hazır hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alındı. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda barınabilmeleri amacıyla sürdürülen yenileme faaliyetleri değerlendirildi. - DÜZCE