Düzce'de Kış Bakımına Dikkat: Lastik ve Antifriz Kontrolü Önemli

Motor mekanik ustası Bedirhan Köseoğlu, Düzce'de kış bakımı konusunda sürücüleri uyararak lastik yaşı ve antifriz kontrolünün önemine dikkat çekti.

Yaz aylarının sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte sürücüler oto sanayilerinin yolunu tutmaya başladı. Motor mekanik ustası Bedirhan Köseoğlu ise kış bakımı konusunda uyarılarda bulundu. Önceliğin can güvenliği olduğunu ve bu nedenle kış lastiği taktırmanın önemini vurgulayan Köseoğlu, "Kış lastiğinin mutlaka taktırılması gerekiyor. Önemli olan kış aylarında lastiğin dişleri ve ne zaman üretildiğidir. Lastik eğer eski ise dişi ne kadar iyi olursa olsun sertleşmesinden kaynaklı sizi yarı yolda bırakabilir. Bir önceki yıl sizi korusa bile yeni yılda kullanacağınız lastiklerin dişine ve sertliğine bakılması gerekiyor" dedi.

"Dikkat edilmesi gereken ikinci konu antifriz"

Araçlarda dikkat edilmesi gereken ikinci konunun antifriz olduğunu belirten Köseoğlu, şunları söyledi:

"Araçlarımızdaki antifrizlerin (eksi) 20-25 derece farkı olması lazım. Araçta donma olmaması için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer aracınızda antifriz kullanan biri değilseniz antifriz koyduğunuz zaman 1-2 hafta denetlemeniz lazım. Antifrizden sonra araçlarımızın eski borularında, paslamış borularda geçişler olacaktır. Bu sebeple de kontrolleri sizin yapmanız lazım. Eğer bir ses duyarsanız hemen antifriz koydurduğunuz yere aracınızı göstermelisiniz." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
