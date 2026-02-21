Haberler

Kestane üretimi arttırılacak

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kestane projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Proje ile kestane üretiminin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçtiğimiz aylarda dağıtımı gerçekleştirilen kestane fidanları tek tek dikiliyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kestane projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Kestane Projesi kapsamında Çakırsayvan köyünde kestane fidanlarının dikimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde tamamlandı. Teknik personelin gözetiminde gerçekleştirilen dikim çalışmaları ile bölgede kestane üretiminin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerimize gelir imkanı sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
