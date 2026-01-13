Haberler

Düzce'de kadın girişimciliğine güçlü destek

Düzce'nin Güven Köyü'nde kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmek amacıyla yeni bir kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu. 21 kadın kurucu ortakla hayata geçirilen kooperatif, yerel üretimi desteklemeyi ve kadın girişimciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Düzce'nin ikinci Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Merkez ilçeye bağlı Güven Köyünde kuruldu.

Toplam 21 kadın kurucu ortak tarafından hayata geçirilen Düzce Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadınların tarımsal üretim süreçlerine daha aktif katılım sağlamasını, yerel üretimin desteklenmesini ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesini hedefliyor. Kooperatif aracılığıyla kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kooperatifin kuruluş süreci kapsamında gerçekleştirilen kuruluş çalışmasına, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı. Etüt çalışmasında kooperatifin faaliyet alanları, üretim kapasitesi, yerel potansiyeli ve sürdürülebilirlik hedefleri detaylı şekilde ele alındı. Öte yandan, Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak kurulan ilk kadın tarımsal kalkınma kooperatifi olan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de sürece destek verdi. Konaklı Köyü Kooperatifi üyeleri, edindikleri bilgi ve tecrübeleri yeni kurulan Güven Köyü Kooperatifi ile paylaşarak kadın kooperatifleri arasında örnek bir dayanışma sergiledi. Bu iş birliğinin, kırsalda kadın girişimciliğinin güçlenmesine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

İl Müdürü Esra Uzun, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının hem yerel kalkınma hem de kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız Düzce genelinde artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Kurulan yeni kooperatifin, Düzce tarımına ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunması bekleniyor. - DÜZCE

