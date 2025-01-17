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Düzce'de İlkokul Öğrencilerine Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti

Düzce'de İlkokul Öğrencilerine Dondurulmuş Hayvan Müzesi Ziyareti
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Çalıcuma İlkokulu öğrencileri dondurulmuş hayvan müzesini ziyaret etti. Öğrenciler, doğanın biyoçeşitliliği hakkında bilgi edinerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bahçeşehir Gençlik Merkezi ile Düzce Üniversitesi iş birliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Dondurulmuş Hayvan Müzesi ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'ni gezen Çalıcuma İlkokulu öğrencileri fakülte binasında yer alan çeşitli sergileri gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Arş. Gör. Nermin Başaran rehberliğinde gerçekleşen ziyarette öğrencilere ilk olarak dondurulmuş hayvan müzesi tanıtıldı. Müzede sergilenen çeşitli hayvan türleri doğanın eşsiz biyoçeşitliliğine dair çarpıcı örnekler sundu. Herbaryum alanını ziyaret eden öğrencilerle bitki örnekleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, öğrenciler bölgemize özgü bitki türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

İlkokul çağındaki çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve doğal zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler doğayı korumanın ve biyoçeşitliliğin önemini bir kez daha kavradı. Ziyaret boyunca hem eğitici hem de keyifli vakit geçirerek doğayı yakından tanıma fırsatı elde eden çocukların doğayla bağı daha da güçlenirken gösterdikleri ilgi ve heyecan, Düzce Üniversitesi'nin topluma katkı sağlama misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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