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Düzce'de Gençlik Yaz Kulübü Etkinliği

Düzce'de Gençlik Yaz Kulübü Etkinliği
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Arslantürk, taleplerini dinleyerek hediye verdi ve yaz döneminin verimli geçmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek çocukların heyecanına ortak oldu.

İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle buluştu. Çocuklarla sohbet eden Arslantürk, öğrencilerin taleplerini dinleyerek çeşitli hediyeler verdi. Etkinlikte öğrencilerle keyifli vakit geçiren Arslantürk, çocukların yaz dönemini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GSB Gençlik Yaz Kulübü kapsamında yaz boyunca sürdürülen etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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