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Düzce'de Esnaf Kar Fırtınasına Kardan Adamlarla Karşılık Verdi

Düzce'de Esnaf Kar Fırtınasına Kardan Adamlarla Karşılık Verdi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle müşteri bulamayan esnaf, dükkanlarının önünde kardan adam yaparak vakit geçirdi. Esnaf, karın tadını çıkarırken, 2 metre boyunda kardan adam yaparak hoş vakit geçirdi.

Altay kar fırtınasının etkili olduğu Düzce'de müşteri bulamayan esnaf, zamanını kardan adamlara harcadı. Esnaf, dükkanlarının önünde karın tadını çıkarmak için kardan adam yaparak hem müşteri bekledi hem de zaman geçirdi.

Altay kar fırtınası bütün yurtta etkili olurken Düzce'nin Akçakoca ilçesinde esnaf, karın tadını kardan adam yaparak çıkardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle müşteri bulamayan esnaf, beyaz örtünün tadını çıkartmaya karar verdi. Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, müşteri bulamayınca dükkanlarının önlerine kardan adam yaptı. Lapa lapa yağan karın tadını çıkartan Akçakocalı esnaf, müşteri beklerken vakitlerini eğlenceli şekilde değerlendirdi.

2 metre boyunda kardan adam yapan esnaf Muhammet Emin Kolçak, "Yıllardır yağmayan kar bu yıl bizi sevindirdi. Bereket yağdı, mikroplar temizlendi" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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