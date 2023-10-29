Düzce'de Cumhuriyetin 100. yılı coşku ile kutlandı

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Düzce'de coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e her yaştan vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katılırken, askerlerin yaptığı silahlı gösteri büyük ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü yurdun dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Valilik önünde devam eden kutlamalara 7'den 70'e herkes elindeki Türk bayraklarıyla katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan günün anısına konuşma gerçekleştirdi.

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Vali Aslan, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletin karakter ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayarak 100. yılını kutlamanın gururu ve coşkusunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Program, kent genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Mehteran takımı, folklor ekibi ve Düzce Komando Bölüğü gösteri yaptı. Askerlerin marşlar eşliğinde silahları ile yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Vatandaşlar gösteri sonrasında askerleri uzun süre alkışladı.

Program kortej geçişi ve ışık gösterisiyle sona erdi. Gösterilerde paraşütle gökyüzünden bayrak yağdı. - DÜZCE