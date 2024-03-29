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Düzce'de Çeltik Kurutma Tesisi Faaliyete Geçti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi çiftçilerin hayatı kolaylaşacak, maliyetleri azalacak.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından ilde hasat edilen çeltiklerin yerinde kurutulması amacıyla kurulan çeltik kurutma işleme ve paketleme tesisi faaliyete geçti. Çeltik kurutma tesisini AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu gezdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç tesisle ilgili bilgiler verdiler.

20 milyon TL'ye mal olan tesisin yarısının Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteği ile gerçekleştirildi. Kurutma tesisinin Düzce ve yakın çevresinde bulunan çeltik üreticine büyük kolaylık sağlayarak çiftçinin maliyetlerinin düşmesi ve kar marjının artması ile üretim kapasitesinin de artması bekleniyor.

Tesise hayran kalan milletvekilleri "Çiftçimiz üretecek, Konuralp Pirinci büyüyecek, Düzce kazanacak. Düzce İl Özel İdaremiz tarafından kurutma ve paketleme tesisi sayesinde çiftçimizin hayatı kolaylaşacak, maliyetleri azalacak" dediler.

AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu ise "Genişleyen hizmetleriyle çeltik tesisimiz çiftçilerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Rabb'im mahsullerindeki bereketi arttırsın inşallah" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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