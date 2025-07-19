Düzce'de 5 Köyün Su İhtiyacını Karşılayacak Hattın İmece Usulüyle Yapımı Tamamlandı

Düzce'de 5 Köyün Su İhtiyacını Karşılayacak Hattın İmece Usulüyle Yapımı Tamamlandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 köyün su ihtiyacını karşılayacak su hattı, ilçe kaymakamlığı, köylüler ve muhtarlar tarafından imece usulüyle tamamlandı. Proje, 6,5 milyon lira maliyet yerine 2,5 milyona gerçekleştirilerek büyük bir tasarruf sağlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 köyün su ihtiyacını karşılayacak olan su hattı, ilçe kaymakamlığı, köylüler ve muhtarların yaptığı imece çalışmasıyla müteahhide ihale edilmeden yapıldı. Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, 6,5 milyona mal olacak işi 2,5 milyona tamamlandıklarını söyledi.

Akçakoca ilçesinde Balatlı, Beyören, Dadalı, Fakıllı ve Doğancılar köylerinde yaşanan su sıkıntısı yeni su hattı ile giderildi. Balatlı köyünde bulunan kaynaktan, suyun ortak depoya getirilmesi için Akçakoca Kaymakamlığı, köylüler ve muhtarlar ortak çalışma yaptılar. Bu sayede su hattı ihalesi müteahhit firmaya verilmeden tamamlandı. Bu sayede 6,5 milyon liraya mal olması hesaplanan su hattı işi 2,5 milyona tamamlandı.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu su gerçekten çok önemli. Burada toplanmış olmamızın ayrı bir anlamı var. Sadece Balatlı köyünün değil, 5 köyümüzün su sorununa çare olacak bir kaynak bu. Balatlı, Beyören, Dadalı, Fakıllı ve Doğancılar köylerimiz. Aslında bu suyu bayındırlık birim fiyatları ile bir müteahhide yaptıracak olsak 6,5 milyonun üzerinde maliyeti olacak bir çalışma ama Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak işi bizzat biz yaptık. Köylülerimiz ve muhtarlarımız destek verdiler. Araya müteahhit koymadan suyu 2,5 milyona bitirmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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