Düzce'de 2026-2028 Tarımsal Üretim Planlaması Onaylandı

Düzce'de 2026-2028 yıllarını kapsayan bitkisel üretim planlaması Vali Yardımcısı Ömer Sağlam başkanlığında toplanan tarımsal üretim planlaması teknik komitesi tarafından kabul edildi.

Resmi gazetede yayımlanan ve 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretim desteklerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, Düzce havzasında desteklenecek ürünler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verim ve kalitenin artırılması, çevreci üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, üretim planlamasıyla kaynakların daha etkin kullanılması ve üreticilerin maliyet artışları ile fiyat dalgalanmalarından korunması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, daha önce uygulanan destek programları geliştirilerek, ilk kez 2025-2027 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir destekleme programı hayata geçirildi. Destekler, üretim dönemi başlamadan açıklanarak üreticilere öngörülebilirlik sağlandı. Programda, temel destekler, planlı üretim destekleri ve üretimi geliştirme destekleri yer alıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, çiftçilerin sürdürülebilir ve planlı üretim yapabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceği bildirildi. - DÜZCE