Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediyesi 10 Adet Otobüs Satın Aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 10 adet otobüs satın aldı. Başkan Faruk Özlü, tamamı engelli uyumlu olan otobüslerin ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğini müjdeledi.

Düzce Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 10 adet otobüs satın aldı. Başkan Faruk Özlü, tamamı engelli uyumlu olan otobüslerin ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğini müjdeledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her alanda olduğu gibi ulaşımda da Düzce'yi daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi, 2020 yılında başlattığı ulaşım master planı çerçevesinde sil baştan yenilediği toplu taşıma sistemindeki araç filosunu genişletiyor. Ulaşım A.Ş.'ye ait 147 adet araca ilave olarak 12 metre uzunluğunda 10 adet sıfır kilometre araç daha filoya dahil edildi.

100 kişi taşıma kapasitesine sahip

12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli yolcu erişimli, 26 oturma, 74 ayakta olmak üzere toplam 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip yüksek donanımlı araçlar önümüzdeki günlerde Düzce'de görücüye çıkacak.

Başkan otobüsleri yerinde inceledi

Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Levent Sivrikaya ile birlikte önümüzdeki günlerde Düzce'ye getirilecek olan otobüsleri yerinde inceledi. Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan çok sayıda aracımız var. Bunlardan 124 adedi 6 metre, 10 adedi 8 buçuk metre, 13 adedi de 12 ve 18 metre olmak üzere çok sayıda aracımız hizmet veriyor. Son dönemde yolcu sayımız bir hayli arttı. Hafta başı itibariyle günlük yolcu sayımız yaklaşık 50 bin civarında. 10 adet yeni araç aldık. Bunlar 26 oturan, 74 ayakta olmak üzere yaklaşık 100 yolcu taşıma kapasiteli araçlar. Bunları İnşallah bugünlerde envanterimize alacağız. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Faruk Özlü Düzce Engelliler Ulaşım Yerel Haberler Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title