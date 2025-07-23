Duygu Özdin İçin Sarı-Lacivert Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

Duygu Özdin İçin Sarı-Lacivert Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı
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Kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin anısına Bitlis'in Tatvan ilçesinde gökyüzüne sarı-lacivert balonlar bırakıldı. Duygu'nun sosyal medyada yaptığı 'Kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?' paylaşımıyla milyonların yüreğine dokunmuştu.

Sosyal medyada "Kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımıyla milyonların yüreğine dokunan ve kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi kaybeden Duygu Özdin için Bitlis'in Tatvan ilçeside gökyüzüne sarı-lacivert balonlar bırakıldı.

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, sosyal medyada yaptığı "Kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımıyla milyonların yüreğine dokunmuştu. Genç yaşta kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi kaybeden Özdin'in vefatı büyük üzüntü yaşattı. Özdin anısına Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sevenleri ve Fenerbahçe taraftarları, gökyüzüne sarı-lacivert balonlar bırakarak Duygu'yu andı. Duygu'nun hayalini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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